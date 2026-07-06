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Шесть человек ранены при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области

Ведомости

Шесть человек, включая двоих детей, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, удар был нанесен по автобусу, следовавшему по дороге Никольское – Таврово в Белгородском округе.

Двое пострадавших детей госпитализированы в Белгородскую областную детскую больницу. У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. «10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму», – уточник глава региона.

Что известно о ночных атаках беспилотников на регионы России

Политика / Армия и спецслужбы

Еще троих пострадавших доставили для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. Одной женщине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 519 украинских дронов самолетного типа над территорией 22 российских регионов и акваторией Азовского моря.

Позже в военном ведомстве заявили о попытке ВСУ провести массовую атаку гражданских объектов на территории РФ. В ней участвовали всего 625 БПЛА. Военные отмечали, что все удары наносились по объектам вне зоны спецоперации.

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