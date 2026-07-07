Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Энергодар
Трое мирных жителей пострадали в результате ударов украинских БПЛА по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару за сутки, сообщил в Max губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, женщина 1953 года рождения госпитализирована. Еще одна женщина 1991 года рождения и мужчина 1978 года рождения пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Уточняется, что мирные жители получили ранения разной степени тяжести.
7 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю в результате атак ВСУ на российские территории пострадали 308 мирных жителей, 38 из них, включая ребенка, погибли. Дипломат напомнил об ударах украинской стороны по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, пассажирскому автобусу с туристами из Белоруссии в Брянской области и по жилому дому в Подмосковье, в результате чего погиб полугодовалый ребенок.
В тот же день стало известно, что количество пострадавших при ударе украинского дрона по пассажирскому автобусу в Белгородской области 6 июля выросло до восьми человек, включая троих детей. Три человека находятся на стационарном лечении.