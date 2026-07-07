Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Энергодар

7 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю в результате атак ВСУ на российские территории пострадали 308 мирных жителей, 38 из них, включая ребенка, погибли. Дипломат напомнил об ударах украинской стороны по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, пассажирскому автобусу с туристами из Белоруссии в Брянской области и по жилому дому в Подмосковье, в результате чего погиб полугодовалый ребенок.