ГД поддержала выплаты на жилье вдовам сирот – участников спецоперации

Кроме того, Госдума в первом чтении одобрила еще один законопроект, расширяющий гарантии жилищных прав семей погибших участников спецоперации. Документ предусматривает, что если с военнослужащим был заключен договор социального найма, а его семья состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, то после его гибели это право сохранится. При этом норма предоставления жилья не будет уменьшена.