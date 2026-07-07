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ГД поддержала выплаты на жилье вдовам сирот – участников спецоперации

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет право на жилищную выплату за семьями погибших участников спецоперации из числа детей-сирот. Если военнослужащий не успел воспользоваться этим правом при жизни, выплату сможет получить его вдова. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин пояснил, что инициатива подготовлена после обращений родственников погибших военнослужащих и направлена на устранение существующего правового пробела. До этого членов семьи снимали с очереди на жилье, если боец погибал в ходе выполнения задач. «Мы эту вопиющую несправедливость исправляем», – пояснил он.

Кроме того, Госдума в первом чтении одобрила еще один законопроект, расширяющий гарантии жилищных прав семей погибших участников спецоперации. Документ предусматривает, что если с военнослужащим был заключен договор социального найма, а его семья состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, то после его гибели это право сохранится. При этом норма предоставления жилья не будет уменьшена.

24 апреля председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала, что в очереди на получение жилищных сертификатов находятся 4528 детей-сирот – участников спецоперации. По ее данным, у 560 погибших сирот – ветеранов спецоперации остались вдовы и дети.

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