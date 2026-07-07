В Омской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

Украинские беспилотники впервые достигли Омской области 6 июля. Позднее губернатор сообщил, что целью атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод. По его данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. После атаки глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов, а также не публиковать фотографии и видеозаписи с мест прилетов.