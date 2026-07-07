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Главная / Общество /

В Омской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

Ведомости

В Омской области продолжается ликвидация последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По его данным, власти проанализировали атаку противника, с которой столкнулся регион 6 июля. «Средства ПВО сбили большую часть атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Украинские беспилотники впервые достигли Омской области 6 июля. Позднее губернатор сообщил, что целью атаки стал Омский нефтеперерабатывающий завод. По его данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. После атаки глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов, а также не публиковать фотографии и видеозаписи с мест прилетов.

Омский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод расположен в северной промышленной зоне Омска примерно в 2500 км от границы с Украиной.

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