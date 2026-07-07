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«Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию

Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры введены в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Росавиации уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В связи с принятыми мерами возможны корректировки в расписании рейсов. Для того, чтобы узнать статус рейса, нужно воспользоваться онлайн-табло аэропорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 53 уничтоженных беспилотниках, летевших в сторону столицы, с начала суток 7 июля. Аэропорты «Внуково» и «Жуковский» также принимают и отправляют рейсы по согласованию.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 452 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 7 июля. 

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