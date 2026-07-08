Мошенники под видом продажи GTA VI начали красть личные данные и деньги

По словам Вураско, одна из схем предполагает оформление якобы предзаказа игры через посредников. Мошенники просят предоставить данные аккаунта, объяснив это тем, что игру якобы купят из Европы, поскольку в России она недоступна. Он отметил, что злоумышленники также создают фишинговые сайты, копирующие страницы оформления предзаказа, распространяют поддельные ключи раннего доступа и вредоносное программное обеспечение.