Мошенники под видом продажи GTA VI начали красть личные данные и деньги
Мошенники начали использовать высокий интерес к видеоигре Grand Theft Auto VI для кражи персональных данных, игровых аккаунтов и денежных средств пользователей из России. Об этом газете «Известия» рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.
По словам Вураско, одна из схем предполагает оформление якобы предзаказа игры через посредников. Мошенники просят предоставить данные аккаунта, объяснив это тем, что игру якобы купят из Европы, поскольку в России она недоступна. Он отметил, что злоумышленники также создают фишинговые сайты, копирующие страницы оформления предзаказа, распространяют поддельные ключи раннего доступа и вредоносное программное обеспечение.
Эксперт подчеркнул, что дополнительную угрозу представляют предложения приобрести игровые ключи через маркетплейсы, где продавцы требуют передать логин и пароль от учетной записи. По данным Вураско, также появились сайты, предлагающие жителям стран СНГ стать тестировщиками ранней версии GTA VI, после чего пользователей направляют в закрытые Telegram-каналы для дальнейшего вовлечения в мошеннические схемы.
18 июня студия Rockstar Games официально сообщила, что предзаказы на Grand Theft Auto VI начнутся 25 июня 2026 г. Ранее разработчики подтвердили, что релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 г. на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК, как ожидается, выйдет позднее.