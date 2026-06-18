Rockstar Games объявила о старте предзаказов на GTA VI 25 июня

История разработки GTA VI сопровождалась неоднократными переносами даты релиза и инцидентами. Изначально игра должна была выйти осенью 2025 г., затем релиз перенесли на 26 мая 2026 г., а позже – на 19 ноября 2026 г. По прогнозам экспертов, предзаказы игры могут принести издателю Take-Two Interactive более $1 млрд, а за первый год продаж – $3,2 млрд.