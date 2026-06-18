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Rockstar Games объявила о старте предзаказов на GTA VI 25 июня

Ведомости

Студия Rockstar Games официально сообщила, что предзаказы на Grand Theft Auto VI начнутся 25 июня 2026 г. Соответствующее заявление разработчики опубликовали в соцсети X (бывший Twitter).

«Предзаказы на Grand Theft Auto VI официально начнутся 25 июня в цифровых магазинах и у отдельных розничных продавцов», – говорится в сообщении Rockstar Games. Вместе с анонсом студия представила официальную обложку игры.

Ранее разработчики подтвердили, что релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 г. на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК, как ожидается, выйдет позднее. Стоимость игры и доступные издания для предзаказа пока не назывались.

История разработки GTA VI сопровождалась неоднократными переносами даты релиза и инцидентами. Изначально игра должна была выйти осенью 2025 г., затем релиз перенесли на 26 мая 2026 г., а позже – на 19 ноября 2026 г. По прогнозам экспертов, предзаказы игры могут принести издателю Take-Two Interactive более $1 млрд, а за первый год продаж – $3,2 млрд.

В январе 2026 г. в здании шотландской студии Rockstar Games в Эдинбурге произошел пожар, предположительно из-за взрыва в котельной, пострадавших не было.

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