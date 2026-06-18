Rockstar Games объявила о старте предзаказов на GTA VI 25 июня
Студия Rockstar Games официально сообщила, что предзаказы на Grand Theft Auto VI начнутся 25 июня 2026 г. Соответствующее заявление разработчики опубликовали в соцсети X (бывший Twitter).
«Предзаказы на Grand Theft Auto VI официально начнутся 25 июня в цифровых магазинах и у отдельных розничных продавцов», – говорится в сообщении Rockstar Games. Вместе с анонсом студия представила официальную обложку игры.
Ранее разработчики подтвердили, что релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 г. на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК, как ожидается, выйдет позднее. Стоимость игры и доступные издания для предзаказа пока не назывались.
История разработки GTA VI сопровождалась неоднократными переносами даты релиза и инцидентами. Изначально игра должна была выйти осенью 2025 г., затем релиз перенесли на 26 мая 2026 г., а позже – на 19 ноября 2026 г. По прогнозам экспертов, предзаказы игры могут принести издателю Take-Two Interactive более $1 млрд, а за первый год продаж – $3,2 млрд.
В январе 2026 г. в здании шотландской студии Rockstar Games в Эдинбурге произошел пожар, предположительно из-за взрыва в котельной, пострадавших не было.