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В Кемерове ограничили въезд большегрузов из-за угрозы атаки БПЛА

Ведомости

В Кемерове ввели ограничения на въезд транзитных большегрузов из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

По словам главы региона, значительная часть транзитных грузовиков продолжали следовать через областной центр, несмотря на открытый два года назад Северо-Западный обход. В связи с беспилотной опасностью въезд теперь разрешен только большегрузам, которые имеют путевые листы от предприятий Кемерова.

Середюк уточнил, что контроль за соблюдением нового режима будут осуществлять сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии. К этой работе также привлечены представители Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. На всех шести основных въездах в город организованы досмотровые посты, через которые будут проходить грузовые автомобили.

Кроме того, введен запрет на скопление большегрузов, в том числе возле крупных предприятий. По словам губернатора, эти меры являются частью комплекса решений, направленных на повышение защищенности жителей региона.

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Дроны сбили также над Азовским и Черным морями.

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