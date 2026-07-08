В Кемерове ограничили въезд большегрузов из-за угрозы атаки БПЛА

Середюк уточнил, что контроль за соблюдением нового режима будут осуществлять сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии. К этой работе также привлечены представители Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. На всех шести основных въездах в город организованы досмотровые посты, через которые будут проходить грузовые автомобили.