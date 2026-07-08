Российские силы ПВО сбили 415 украинских беспилотников за ночь
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным Минобороны, были ликвидированы воздушные цели ВСУ над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Дроны сбили также над Азовским и Черным морями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении двух танкеров в Таганрогском заливе, следовавших в Ростов-на-Дону, в ходе ночной массированной атаки беспилотников.
По данным губернатора, оба судна шли без груза, разлива нефтепродуктов не произошло. Два члена экипажа получили легкие ранения. Всего при отражении атаки было уничтожено около семи десятков БПЛА. Удары пришлись на 11 районов области.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки украинских БПЛА. Есть также раненые, им оказывается медпомощь. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин говорил об отражении атаки трех дронов, летевших в сторону столицы.