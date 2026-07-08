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Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО

Ведомости

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении Дианы Шляниной (до замужества – Шурыгина) с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила в Max пресс-служба московских судов.

Суд согласился с доводами следствия и назначил Шляниной содержание под стражей как минимум на 11 дней.

16 июня Троицкий районный суд Москвы избрал Шляниной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июля. 22 июня суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела – порноактрису Анастасию Овсянникову и продюсера из Германии Людвига Кричкера.

Шурыгина получила широкую известность в 2017 г. после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где заявила, что стала жертвой изнасилования

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