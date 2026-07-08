Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО

16 июня Троицкий районный суд Москвы избрал Шляниной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 июля. 22 июня суд отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела – порноактрису Анастасию Овсянникову и продюсера из Германии Людвига Кричкера.