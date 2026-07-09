В Якутии на реке перевернулась лодка, четверо пропали без вести

По данным агентства, сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 16:37. Как сообщил начальник Алданского поисково-спасательного отряда А. Гришин, лодка опрокинулась примерно в 25 км выше по течению от поселка Угоян. На борту находились пять человек, одному из них удалось самостоятельно добраться до берега.