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В Якутии на реке перевернулась лодка, четверо пропали без вести

Ведомости

На реке Алдан в Якутии произошло происшествие с моторной лодкой «Обь», после которого четыре человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило SakhaNews.

По данным агентства, сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 16:37. Как сообщил начальник Алданского поисково-спасательного отряда А. Гришин, лодка опрокинулась примерно в 25 км выше по течению от поселка Угоян. На борту находились пять человек, одному из них удалось самостоятельно добраться до берега.

После получения информации к поискам приступили спасательные подразделения. В операции задействованы две лодки из поселка Хатыстыр и две лодки из поселка Угоян. На месте происшествия уже обнаружены вещи, которые могли находиться в перевернувшейся лодке. Спасатели продолжают обследование акватории, информация о ходе работ уточняется.

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