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В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера

Ведомости

На территории Запорожской области с 9 июля до особого распоряжения вводится режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Мах.

Решение связано с пожарами на полях с урожаем, которые вызваны массовыми атаками беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 га. Он подчеркнул, что сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона.

Губернатор Запорожской области поручил главам администраций муниципальных округов организовать постоянный мониторинг обстановки на своих территориях и докладывать о гибели сельскохозяйственных культур.

8 июля Балицкий сообщал, что значительная часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения из-за аварийных отключений.

6 июля Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ провести массовую атаку на российские гражданские объекты – по ним было запущено 625 беспилотников, 613 из которых сбили средства ПВО.

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