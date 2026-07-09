В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера

Решение связано с пожарами на полях с урожаем, которые вызваны массовыми атаками беспилотников. По словам Балицкого, за июнь площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 га. Он подчеркнул, что сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона.