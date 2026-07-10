В аварии с автобусом в Москве пострадали 25 человек
Водитель «Газели» врезался в автобус у дома 14 по улице Нижегородской в Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в ДТП пострадали водитель и девять пассажиров автобуса. ТАСС со ссылкой на оперативные службах сообщил, что число пострадавших увеличилось до 25 человек. По словам источника агентства, после столкновения с «Газелью» автобус врезался в рекламный щит.
Согласно данным департамента транспорта столицы, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения.