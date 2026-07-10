Главреда «Сапы» отпустили из СИЗО после признания вины в даче взятки

Джикаевой предъявлены обвинения в даче взятки (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Журналисту может грозить 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. По данным следствия, всего главред заплатила правоохранителю 250 000 руб. Он передавал ей сведения об оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которые в том числе содержали персональные данные граждан.