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Главная / Общество /

Главреда «Сапы» отпустили из СИЗО после признания вины в даче взятки

Ведомости

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева освобождена из следственного изолятора после того, как признала вину по делу о взятках полицейскому, сообщил ТАСС один из ее адвокатов.

«Джикаева в настоящий момент освобождена из СИЗО № 6 «Печатники», в котором содержалась все последнее время», – сказал он.

8 июля Джикаева признала, что в период с 2020 по 2025 г. перечисляла примерно по 5000–10 000 руб. сотруднику полиции за то, чтобы он предоставлял информацию о происшествиях ее Telegram-каналу. Текущий срок ареста должен был завершиться 12 июля 2026 г.

Джикаевой предъявлены обвинения в даче взятки (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Журналисту может грозить 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. По данным следствия, всего главред заплатила правоохранителю 250 000 руб. Он передавал ей сведения об оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которые в том числе содержали персональные данные граждан.

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