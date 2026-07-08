Главред «Сапы» признала вину по делу о взятке полицейскому
Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева, которая находится под арестом по делу о даче взятки полицейскому, признала свою вину. Об этом сообщил «РИА Новости» ее адвокат Нвер Гаспарян.
«Следователь вчера объявил об окончании предварительного следствия и предоставил материалы для ознакомления. Журналист Джикаева Алина признала вину в том , что перечисляла с 2020 по 2025 г. деньги в сумме примерно по 5000–10 000 руб. сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях», – рассказал агентству собеседник.
7 июля Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого районного суда города Москвы продлить арест Джикаевой до 12 июля 2026 г. Ей предъявили обвинения в даче взятки (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) в апреле. Журналисту может грозить 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
По данным следствия, в июле 2020 г. главред Telegram-канала договорилась с дежурным полицейским из Махачкалы и в течение следующих пяти лет получала от него сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Информация в том числе содержала персональные данные граждан. За них Джикаева заплатила сотруднику МВД 250 000 руб.