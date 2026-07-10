Следователи возбудили уголовные дела из-за действий секты против подростков
Уголовные дела возбуждены в Московской и Свердловской областях в результате преступлений секты против половой неприкосновенности подростков, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования. Специалисты также ведут работу по выявлению потерпевших от действий секты, в том числе в других регионах.
Подробностей преступлений не приводится.
В конце июня СК РФ предложил ужесточить наказание за действия против половой неприкосновенности детей. Советник председателя ведомства Александр Федоров говорил, что в России уже реализованы такие инициативы, как ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей, наказание за получение сексуальных услуг ребенка и использование его для изготовления порнографических материалов, установление наказания за незаконное распространение сведений о подростке-потерпевшем.
В декабре 2025 г. лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет. Партия предлагала использовать такие поправки «в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями». В пример он привел случай, когда 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку, но избежал ответственности из-за своего возраста.