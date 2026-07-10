Следователи возбудили уголовные дела из-за действий секты против подростков

В конце июня СК РФ предложил ужесточить наказание за действия против половой неприкосновенности детей. Советник председателя ведомства Александр Федоров говорил, что в России уже реализованы такие инициативы, как ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей, наказание за получение сексуальных услуг ребенка и использование его для изготовления порнографических материалов, установление наказания за незаконное распространение сведений о подростке-потерпевшем.