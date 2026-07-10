Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,296+0,4%VEON-RX48,5+1,46%KZOS54,7+7,47%IMOEX2 155,14-1,45%RTSI894,13-1,45%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,63-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Следователи возбудили уголовные дела из-за действий секты против подростков

Ведомости

Уголовные дела возбуждены в Московской и Свердловской областях в результате преступлений секты против половой неприкосновенности подростков, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования. Специалисты также ведут работу по выявлению потерпевших от действий секты, в том числе в других регионах.

Подробностей преступлений не приводится.

В конце июня СК РФ предложил ужесточить наказание за действия против половой неприкосновенности детей. Советник председателя ведомства Александр Федоров говорил, что в России уже реализованы такие инициативы, как ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей, наказание за получение сексуальных услуг ребенка и использование его для изготовления порнографических материалов, установление наказания за незаконное распространение сведений о подростке-потерпевшем.

В декабре 2025 г. лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет. Партия предлагала использовать такие поправки «в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями». В пример он привел случай, когда 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку, но избежал ответственности из-за своего возраста.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте