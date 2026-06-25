СК предложил усилить наказание за сексуальные преступления против детей
Следственный комитет России призвал ужесточить наказание за действия против половой неприкосновенности детей. Об этом заявил советник председателя СК РФ Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает ТАСС.
Федоров перечислил уже реализованные и развиваемые инициативы по защите детей. Среди них – ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей, наказание за получение сексуальных услуг ребенка и использование его для изготовления порнографических материалов, установление наказания за незаконное распространение сведений о подростке-потерпевшем.
Также СК предлагает введение отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителем, педагогом, медицинским или социальным работником, криминализацию склонения к суицидальному поведению, противодействие сниффингу (разновидность токсикомании).
В декабре 2025 г. лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет. Партия предлагает снизить возраст уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства «в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями». В пример он привел случай, когда 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку, но избежал ответственности из-за своего возраста.
Президент РФ Владимир Путин в начале 2022 г. подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона – до 14 лет).