СК предложил усилить наказание за сексуальные преступления против детей

В декабре 2025 г. лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет. Партия предлагает снизить возраст уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства «в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями». В пример он привел случай, когда 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку, но избежал ответственности из-за своего возраста.