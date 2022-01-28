Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов
Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и за сексуальное насилие над несовершеннолетними в некоторых случаях. Документ опубликован 28 января на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Согласно закону, пожизненное лишение свободы предусматривается для педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (в предыдущей версии закона — до 14 лет). Аналогичное наказание может назначаться для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании в случаях, когда жертвами насилия стали два и более ребенка или когда оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Ранее пожизненное заключение предусматривалось только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже имели судимость за аналогичные преступления.
Госдума единогласно приняла закон 18 января, Совфед (также единогласно) — 26 января. Один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что документ стал одним из наиболее ожидаемых обществом. По его словам, в прошлом году число преступлений против половой неприкосновенности ребенка выросло на 8% — почти вдвое больше, чем в 2012 г.
Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Последним резонансным преступлением против несовершеннолетних стало убийство 5-летней девочки в Костроме в начале января. 4 января стало известно о ее исчезновении, а на следующий день полиция задержала двух подозреваемых 24 и 44 лет, оба ранее были судимы, один из них — за педофилию. Задержанные признались в убийстве ребенка. Его тело нашли в комнате одного из общежитий города.