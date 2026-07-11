Онищенко: россияне все чаще будут страдать от «болезней-всадников»
Жители России все чаще будут страдать от «болезней-всадников» – заболеваний кардиологического, онкологического и эндокринологического профиля, рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Поддавшись на технологическое, техническое развитие, человек забыл о своей природе. Малая подвижность, постоянные перегрузки, мозги воспаленные находятся в состоянии постоянного стресса и позитивного, и отрицательного, а тело обездвижено», – объяснил он.
Согласно исследованию ВОЗ, к 2050 г. новые случаи заболевания раком участятся до 5 млн в год. По словам Онищенко, население действительно начало меньше курить и пить, но эта тенденция перечеркивается ожирением.
10 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что ВВП России ежегодно недополучает почти 2,5 трлн руб. из-за предотвратимой смертности от онкологии и болезней системы кровообращения (БСК). Люди старше трудоспособного возраста составляют менее 25% населения РФ, но потребляют более 30% госпитализаций и вызовов скорой помощи и более 50% высокотехнологичных операций, говорится в материалах Минздрава к форуму.
30 июня главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что заболеваемость профессиональными бронхолегочными патологиями превышает средний по стране уровень в 25 субъектах РФ. Наиболее острая ситуация складывается в Кузбассе: показатель профзаболеваемости в регионе составляет 7,88 случая на 10 000 населения против 0,79 на 10 000 населения в среднем по России. Превышение этого уровня фиксируется также в Республике Коми (6,51) и Хакасии (5,15), Мурманской (4,88) и Белгородской (2,02) областях.
«Болезнями-всадниками» называют четыре группы хронических неинфекционных заболеваний: онкологические, сердечно-сосудистые, диабет второго типа и нейродегенеративные патологии. Термин возник по аналогии с библейскими «четырьмя всадниками Апокалипсиса», которые символизируют бедствия, обрушивающиеся на человечество – чуму, войну, голод и смерть.