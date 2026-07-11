Онищенко: россияне все чаще будут страдать от «болезней-всадников»

30 июня главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что заболеваемость профессиональными бронхолегочными патологиями превышает средний по стране уровень в 25 субъектах РФ. Наиболее острая ситуация складывается в Кузбассе: показатель профзаболеваемости в регионе составляет 7,88 случая на 10 000 населения против 0,79 на 10 000 населения в среднем по России. Превышение этого уровня фиксируется также в Республике Коми (6,51) и Хакасии (5,15), Мурманской (4,88) и Белгородской (2,02) областях.