Ironman допустил российских триатлонистов
Ironman решил допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии в соответствии с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщила Федерация триатлона России (ФТР) в Telegram.
Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии, в том числе Ironman и Ironman 70.3, в нейтральном статусе.
ФТР совместно с Минспорта РФ продолжила совместную работу в международном направлении. Ведомства выразили благодарность команде Ironman за готовность следовать принципам справедливости.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
После этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что более 20 федераций уже разрешили выступления юниоров под российским флагом и с гимном, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Глава Минспорта считает, что изменения в позиции МОК должны повлиять на дальнейшее расширение участия российских атлетов в международных соревнованиях.