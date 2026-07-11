Ironman допустил российских триатлонистов

После этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что более 20 федераций уже разрешили выступления юниоров под российским флагом и с гимном, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Глава Минспорта считает, что изменения в позиции МОК должны повлиять на дальнейшее расширение участия российских атлетов в международных соревнованиях.