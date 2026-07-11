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В Москве в двух футбольных болельщиков ударила молния

Ведомости

От удара молнии на юге Москвы пострадали двое мужчин, сообщил «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на стадионе «Труд». Двое зрителей находились рядом с трибуной и смотрели футбольный матч, когда в них ударила молния. От полученного разряда они потеряли сознание. Их состояние уточняется.

Синоптики предупреждали, что в предстоящие выходные Москву ожидают сильные осадки из-за формирования над центральной частью России суперциклона. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, причиной станет эффект Фудзивары – редкое метеорологическое явление, при котором два циклона объединяются в одну мощную систему.

В столице может выпасть до 80% месячной нормы осадков. В течение недели в Московском регионе сохранится погода с продолжительными дождями.

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