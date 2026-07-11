В Москве в двух футбольных болельщиков ударила молния
От удара молнии на юге Москвы пострадали двое мужчин, сообщил «Рен ТВ» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на стадионе «Труд». Двое зрителей находились рядом с трибуной и смотрели футбольный матч, когда в них ударила молния. От полученного разряда они потеряли сознание. Их состояние уточняется.
Синоптики предупреждали, что в предстоящие выходные Москву ожидают сильные осадки из-за формирования над центральной частью России суперциклона. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, причиной станет эффект Фудзивары – редкое метеорологическое явление, при котором два циклона объединяются в одну мощную систему.
В столице может выпасть до 80% месячной нормы осадков. В течение недели в Московском регионе сохранится погода с продолжительными дождями.