В России начнут маркировать частные клиники и магазины
В России планируют внедрить систему маркировки частных медицинских клиник и магазинов, которая позволит посетителям быстро проверить надежность организации. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
По словам Дубина, в рамках совместного с «Общественной потребительской инициативой» эксперимента на входе в медицинские учреждения появятся специальные наклейки с QR-кодом. При проверке будут учитываться наличие действующей медицинской лицензии, регистрация в системе «Честный знак», а также операции с лекарственными препаратами за последние месяцы.
Аналогичный механизм тестируется и в торговле. Как сообщил Дубин, эксперимент уже проводится в 40 магазинах Москвы. Предполагается, что наличие такой маркировки станет для покупателей подтверждением того, что организация соответствует установленным требованиям и заслуживает доверия.
11 июля Дубин говорил, что товары для дома и ряд промышленных товаров в будущем могут получить обязательную маркировку. Сейчас в России проводится эксперимент по отработке системы. Он отметил, что бизнес выступает за введение маркировки готовой еды, в частности выпечки и роллов в лаваше из вендинговых аппаратов. Однако, по его словам, сначала необходимо законодательно закрепить само понятие «готовая еда», поскольку маркировать то, чего не существует в юридическом поле, невозможно. Дубин добавил, что с 1 июля маркировка стала обязательной для новых категорий кондитерских изделий – шоколада, конфет, жевательной резинки и карамели.
5 июня стало известно, что в России введут единые правила для маркировки отечественных товаров. Разработан законопроект, который закрепляет в правовом поле понятия «Сделано в России» и «Российский бренд».