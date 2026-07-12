В России начнут маркировать частные клиники и магазины

11 июля Дубин говорил, что товары для дома и ряд промышленных товаров в будущем могут получить обязательную маркировку. Сейчас в России проводится эксперимент по отработке системы. Он отметил, что бизнес выступает за введение маркировки готовой еды, в частности выпечки и роллов в лаваше из вендинговых аппаратов. Однако, по его словам, сначала необходимо законодательно закрепить само понятие «готовая еда», поскольку маркировать то, чего не существует в юридическом поле, невозможно. Дубин добавил, что с 1 июля маркировка стала обязательной для новых категорий кондитерских изделий – шоколада, конфет, жевательной резинки и карамели.