«Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию
Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиавции.
Мера принята из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Работа аэропортов ограничена для обеспечения безопасности полетов.
В ведомстве предупредили, что не исключены корректировки в расписании. Для уточнения статуса рейса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропортов.
Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщал о 21 сбитом украинском дроне, летевшем в сторону столицы.
Всего над Россией силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 беспилотников. Воздушные атаки ВСУ были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Московского региона. Дроны были ликвидированы также над Крымом, Азовским и Черным морями.