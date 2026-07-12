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«Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию

Ведомости

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиавции.

Мера принята из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Работа аэропортов ограничена для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве предупредили, что не исключены корректировки в расписании. Для уточнения статуса рейса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропортов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщал о 21 сбитом украинском дроне, летевшем в сторону столицы.

Всего над Россией силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 349 беспилотников. Воздушные атаки ВСУ были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края и Московского региона. Дроны были ликвидированы также над Крымом, Азовским и Черным морями.

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