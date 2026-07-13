Во «Внуково» из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали пассажиров
В московском аэропорту «Внуково» утром была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников после срабатывания пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Причиной стало задымление в одном из кафе быстрого питания, сообщили в воздушной гавани.
В сообщении аэропорта говорится, что после срабатывания пожарной сигнализации сразу открылись выходы для эвакуации, на место прибыл расчет службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП). По их данным, в кафе было обнаружено задымление, однако горение не подтвердилось.
В пресс-службе уточнили, что после обследования помещений и подтверждения отсутствия угрозы возгорания пассажиры и персонал смогли вернуться в терминал примерно через 50 минут после объявления тревоги. При этом кафе, где было зафиксировано задымление, закрыли на неопределенный срок. Проводится проверка причин произошедшего.
12 июля Минтранс сообщал, что с начала суток аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили более 900 рейсов на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства. На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. В ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов гражданской авиации остается абсолютным приоритетом. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, на месте присутствуют инспекторы Ространснадзора.
Росавиация периодически ограничивает на работу аэропортов московского авиаузла на фоне продолжающихся налетов украинских дронов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорты «Внуково», «Жуковский» и «Шереметьево» работают в штатном режиме, «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.