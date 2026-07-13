Во «Внуково» из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали пассажиров

12 июля Минтранс сообщал, что с начала суток аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили более 900 рейсов на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства. На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. В ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов гражданской авиации остается абсолютным приоритетом. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, на месте присутствуют инспекторы Ространснадзора.