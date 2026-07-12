Минтранс: московские аэропорты работают в условиях плохой погоды и ограничений

В течение дня Росавиация несколько раз сообщала о введении ограничений на работу аэропортов московского авиаузла на фоне продолжающихся налетов украинских дронов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за последние сутки в сторону Москвы летели около 300 украинских БПЛА, большинство из них удалось сбить на дальних подступах .