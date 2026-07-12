Минтранс: московские аэропорты работают в условиях плохой погоды и ограничений

Минтранс: московские аэропорты работают в условиях плохой погоды и ограниченийЗа сутки «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили более 900 рейсов
С начала суток аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили более 900 рейсов на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства, сообщил Минтранс России в Telegram.
На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. В ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов гражданской авиации остается абсолютным приоритетом.
Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, на месте присутствуют инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная, а авиакомпании корректируют свое расписание, отметили в ведомстве.
Для пассажиров, находящихся в аэровокзалах, по запросу раздаются коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, функционируют бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы соблюдены в установленных нормативах. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов.
В Министерстве транспорта напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения в гостиницах.
В течение дня Росавиация несколько раз сообщала о введении ограничений на работу аэропортов московского авиаузла на фоне продолжающихся налетов украинских дронов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за последние сутки в сторону Москвы летели около 300 украинских БПЛА, большинство из них удалось сбить на дальних подступах .