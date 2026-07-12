Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 536-0,1%CNY Бирж.11,317+0,59%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,23-0,09%RGBITR756,74+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минтранс: московские аэропорты работают в условиях плохой погоды и ограничений

За сутки «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили более 900 рейсов
Ведомости

С начала суток аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» обслужили более 900 рейсов на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства, сообщил Минтранс России в Telegram.

На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. В ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов гражданской авиации остается абсолютным приоритетом.

Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, на месте присутствуют инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная, а авиакомпании корректируют свое расписание, отметили в ведомстве.

Минтранс: авиаперевозки на юге России полностью восстановлены

Политика / Армия и спецслужбы

Для пассажиров, находящихся в аэровокзалах, по запросу раздаются коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, функционируют бесплатные комнаты матери и ребенка. Температурный и санитарный режимы соблюдены в установленных нормативах. Усилены справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов.

В Министерстве транспорта напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют предоставление напитков и питания, а также организацию размещения в гостиницах.

В течение дня Росавиация несколько раз сообщала о введении ограничений на работу аэропортов московского авиаузла на фоне продолжающихся налетов украинских дронов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за последние сутки в сторону Москвы летели около 300 украинских БПЛА, большинство из них удалось сбить на дальних подступах .

Читайте также:Минтранс хочет ужесточить надзор на транспорте
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её