Минтранс: авиаперевозки на юге России полностью восстановлены
Авиасообщение на юге России работает штатно, сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, 10 мая с 9:00 мск ранее введенные ограничения отменили.
9 мая российские авиакомпании выполнили 441 рейс, перевезли 63 800 пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок на 10 мая включает 277 рейсов из/в аэропорты юга России. Ни один рейс не был отменен. Утром 10 мая было выполнено 83 рейса, перевезено 11 000 пассажиров.
В Минтрансе, Росавиации и Ространснадзоре продолжают мониторить ситуацию. Оперативный штаб на базе Минтранса, созданный по поручению вице-премьера Виталия Савельева, продолжит работу до 12 мая.
8 мая после удара БПЛА по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону временно прекратили работу 13 авиагаваней. Под ограничения попали аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.