Минтранс: авиаперевозки на юге России полностью восстановлены

9 мая российские авиакомпании выполнили 441 рейс, перевезли 63 800 пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок на 10 мая включает 277 рейсов из/в аэропорты юга России. Ни один рейс не был отменен. Утром 10 мая было выполнено 83 рейса, перевезено 11 000 пассажиров.