После открытия Крымского моста в очередях скопилось 1900 автомобилей
После возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовались очереди из 1900 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.
По состоянию на 10:00 мск со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 1000 транспортных средств, еще 900 автомобилей ожидали проверки со стороны Керчи. По данным канала, ориентировочное время ожидания для водителей с обеих сторон составляет около трех часов.
Движение по Крымскому мосту было восстановлено утром после почти 12-часового перекрытия. Автотранспорт не пропускали с 21:51 мск 12 июля до 09:05 мск 13 июля.
В течение ночи дежурные силы ПВО уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, включая Крым.