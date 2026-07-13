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Главная / Общество /

После открытия Крымского моста в очередях скопилось 1900 автомобилей

Ведомости

После возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовались очереди из 1900 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем об оперативной обстановке на автоподходах к мосту.

По состоянию на 10:00 мск со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 1000 транспортных средств, еще 900 автомобилей ожидали проверки со стороны Керчи. По данным канала, ориентировочное время ожидания для водителей с обеих сторон составляет около трех часов.

Движение по Крымскому мосту было восстановлено утром после почти 12-часового перекрытия. Автотранспорт не пропускали с 21:51 мск 12 июля до 09:05 мск 13 июля.

В течение ночи дежурные силы ПВО уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, включая Крым.

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