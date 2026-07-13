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Главная / Общество /

Минпросвещения предупредило о рисках тренда «бежевых мам» для развития детей

Ведомости

Популярный тренд «бежевых мам», предполагающий отказ от ярких цветов в пользу нейтральной палитры, может негативно отразиться на развитии речи и когнитивных способностей ребенка. Об этом заявили в письме Министерства просвещения РФ, передает «РИА Новости».

В документе отмечается, что младенцы начинают различать базовые цвета уже с 20-го дня жизни, а формирование устойчивых цветовых категорий происходит одновременно с развитием речи и когнитивных процессов. В министерстве также указали, что у детей, знакомившихся с окружающим миром по черно-белым изображениям, нередко складывается искаженное представление о реальных оттенках. В связи с этим в ведомстве считают важной точную цветопередачу в обучающих материалах.

Феномен «бежевых мам» получил распространение в 2020-х гг. Так называют женщин, придерживающихся минимализма в оформлении пространства и детских вещей, отдающих предпочтение нейтральной цветовой гамме и сводящих использование ярких цветов к минимуму из опасений перегрузить нервную систему ребенка.

При этом Минпросвещения обращает внимание, что полный отказ от ярких цветов не является единственным риском. В письме подчеркивается, что перенасыщение искусственными оттенками также способно вызывать раздражение и снижать концентрацию внимания. По мнению ведомства, чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, поскольку цвет должен помогать ребенку структурировать окружающий мир, а не создавать «визуальный удар».

12 июля Минпросвещения подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Помимо выбора безопасных игр рекомендуется также применять техсредства фильтрации травмирующего контента. В министерстве также считают, что интерес к сладостям, выполненным в виде червей, крови и других подобных образов, неадекватен. Отмечается, что медиаконтент способен формировать у ребенка определенные пищевые предпочтения и влиять на выбор продуктов.

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