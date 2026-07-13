Минпросвещения предупредило о рисках тренда «бежевых мам» для развития детей

В документе отмечается, что младенцы начинают различать базовые цвета уже с 20-го дня жизни, а формирование устойчивых цветовых категорий происходит одновременно с развитием речи и когнитивных процессов. В министерстве также указали, что у детей, знакомившихся с окружающим миром по черно-белым изображениям, нередко складывается искаженное представление о реальных оттенках. В связи с этим в ведомстве считают важной точную цветопередачу в обучающих материалах.