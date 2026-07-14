Создателя сайта «Миротворец» объявили в розыск в России
Создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука (включен Росфинмонирторингом в список террористов) объявлен в розыск в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Георгий Тука объявлен в розыск», – процитировало агентство союбеседника.
5 февраля Росфинмониторинг включил Тука в перечень террористов и экстремистов в РФ.
«Миротворец» – украинский сайт, созданный в августе 2014 г. по инициативе экс-советника главы МВД страны Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». 22 декабря в базе «Миротворца» была опубликована личная информация 25 несовершеннолетних. На сайте обнародованы данные граждан России, Белоруссии, Молдавии и Украины. Авторы ресурса обвинили их в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.