Создателя сайта «Миротворец» объявили в розыск в России

«Миротворец» – украинский сайт, созданный в августе 2014 г. по инициативе экс-советника главы МВД страны Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». 22 декабря в базе «Миротворца» была опубликована личная информация 25 несовершеннолетних. На сайте обнародованы данные граждан России, Белоруссии, Молдавии и Украины. Авторы ресурса обвинили их в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.