В России могут ввести QR-код для подтверждения статуса участника спецоперации
Минцифры России предложило разрешить участникам спецоперации подтверждать свой статус для получения социальных льгот с помощью QR-кода. Соответствующие изменения в постановление правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, участники спецоперации по линии Минобороны смогут использовать сервис подтверждения статуса через «Госуслуги» при обращении в учреждения культуры, спортивные организации, Росреестр, органы ЗАГС и другие учреждения. QR-код будет содержать уникальный идентификатор запроса сведений об участии в специальной военной операции и не будет включать персональные данные гражданина.
Цифровое подтверждение планируется использовать наравне с бумажными документами о факте участия в спецоперации. При этом выбор способа подтверждения статуса останется за самим ветераном. Новый механизм должен дополнить существующий порядок предоставления бумажных справок.
8 мая в Минобороны сообщили, что совместно с Минцифры ведомство запустило новый раздел на «Госуслугах» по поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны, а также порядку увековечивания памяти защитников Отечества. На «Госуслугах» можно найти полную и актуальную информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, вопросах размещения мемориалов, по корректировке информации о них, благоустройству памятных мест, а также узнать о мерах соцподдержки членов семей погибших воинов. Платформа обратной связи на портале позволит направить обращение в органы власти по указанным вопросам.