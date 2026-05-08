На «Госуслугах» появился раздел для поиска архивных документов об участниках ВОВ

На «Госуслугах» можно найти полную и актуальную информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, вопросах размещения мемориалов, по корректировке информации о них, благоустройству памятных мест, а также узнать о мерах соцподдержки членов семей погибших воинов. Платформа обратной связи на портале позволит направить обращение в органы власти по указанным вопросам. Министерство обещает рассматривать их в ускоренном приоритетном порядке.