На «Госуслугах» появился раздел для поиска архивных документов об участниках ВОВ
Минобороны РФ совместно с Минцифры запустило новый раздел на «Госуслугах» по поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны, а также порядку увековечивания памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в министерстве.
На «Госуслугах» можно найти полную и актуальную информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, вопросах размещения мемориалов, по корректировке информации о них, благоустройству памятных мест, а также узнать о мерах соцподдержки членов семей погибших воинов. Платформа обратной связи на портале позволит направить обращение в органы власти по указанным вопросам. Министерство обещает рассматривать их в ускоренном приоритетном порядке.
Вместе с Минэкономразвития ведомства организовали получение консультации в МФЦ по вопросам сохранения памяти и помощи в оформлении обращения. Получить очную консультацию сейчас можно в МФЦ Ростовской, Сахалинской и Тульской областей.
25 апреля президент Владимир Путин подписал три закона, направленных на оказание поддержки военнослужащим и их семьям. Президент предоставил право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях супругам погибших участников спецоперации, а также вдовам бойцов формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с мая 2014 г.