Суд вновь отказал Тимуру Иванову в отправке на спецоперацию
Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не ответил на его просьбу об отправке на спецоперацию, передает РБК.
На заседании представители Минобороны и военкомата попросили суд отказать в удовлетворении жалобы бывшего чиновника. Представитель Минобороны заявил, что закон не обязывает ведомство заключать такие контракты.
Иванов подал заявление в июле 2025 г., в октябре получил отказ, затем обратился повторно и в феврале подал иск, утверждая, что ответа не получил. Его адвокат заявил о несогласии с решением, так как в ответе не указаны причины отказа. Суд встал на сторону военкомата.
В апреле суд принял решение о закрытии судебного процесса по второму уголовному делу Иванова, обвиняемого во взятках в особо крупном размере. В материалах дела – сведения о 94 контрактах, заключенных Ивановым от имени Минобороны. Изучение этих документов может привести к разглашению гостайны. В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным по двум эпизодам: особо крупная растрата более 216 млн руб. при приобретении паромов для Керченской переправы и легализация около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Иванову также инкриминировали новые обвинения в получении взяток в особо крупном размере. По версии обвинения, через бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина экс-замминистра получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ. В июне 2025 г. стало известно еще об одном эпизоде. Следствие предполагает, что Иванов получил дополнительные 152 млн руб. через механизм беспроцентного займа агрокомплексу «Русское село». В конце августа 2025 г. Иванов стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).