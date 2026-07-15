МВД пообещало отменить штрафы за неправильную парковку в очередях за бензином
МВД России отменит штрафы за нарушения правил остановки и стоянки, выписанные водителям, которые были вынуждены стоять в очередях на автозаправочных станциях (АЗС) в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
Как уточнили в МВД, административные правонарушения были зафиксированы двумя комплексами автоматической фиксации, принадлежащими региональным органам власти. По инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля эти комплексы перестали фиксировать подобные нарушения.
Волк отметила, что ранее вынесенные постановления могут быть отменены в установленном законом порядке. При обращении граждан по каждому такому случаю подразделения Госавтоинспекции будут принимать решения об отмене штрафов с учетом малозначительности правонарушения либо действий водителей в условиях крайней необходимости.
Соответствующая практика будет применяться во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России, подчеркнули в ведомстве.
13 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал отключить дорожные камеры, которые фиксируют нарушения у водителей, вынужденно стоящих в очереди за топливом на полосе для общественного транспорта. Глава региона назвал выписываемые за это штрафы «контрольным в голову».