МВД пообещало отменить штрафы за неправильную парковку в очередях за бензином

МВД России отменит штрафы за нарушения правил остановки и стоянки, выписанные водителям, которые были вынуждены стоять в очередях на автозаправочных станциях (АЗС) в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.