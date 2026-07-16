Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе Sotheby's

В правом верхнем углу флага есть надпись синей ручкой: «Спущен на Луну на «Аполлоне-11». На флаге есть подпись Олдрина. К лоту также прилагалось письмо, подписанное астронавтом. Отмечается, что в ходе высадки на Луну, «руководствуясь духом дипломатии», Олдрин вывесил флаг СССР в дополнение к американскому флагу, флагу штата Техас и флагу своего родного штата Нью-Джерси в «своем наборе личных предпочтений».