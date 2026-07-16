Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе Sotheby's
На аукционе Sotheby’s был продан флаг СССР размером 4 на 6 дюймов (10,16 на 15,24 см), который астронавт Базз (Эдвин) Олдрин взял с собой на Луну во время полета «Аполлона-11» в июле 1969 г. Лот был продан за $102 400, сообщается на сайте аукциона.
В правом верхнем углу флага есть надпись синей ручкой: «Спущен на Луну на «Аполлоне-11». На флаге есть подпись Олдрина. К лоту также прилагалось письмо, подписанное астронавтом. Отмечается, что в ходе высадки на Луну, «руководствуясь духом дипломатии», Олдрин вывесил флаг СССР в дополнение к американскому флагу, флагу штата Техас и флагу своего родного штата Нью-Джерси в «своем наборе личных предпочтений».
«Поднятие этого флага было жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что «Аполлон-11» – это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ», – написал Олдрин о флаге СССР.
20 июля 1969 г. жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны. В состав экипажа космического корабля входили три астронавта - командир Нил Армстронг, пилот лунного модуля Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз. Лунная экспедиция американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон» продлилась с 16 по 24 июля.