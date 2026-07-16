Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ETLN19,58-3,26%CNY Бирж.00%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,52-0,63%RGBITR746,27-0,58%
Главная / Общество /

Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе Sotheby's

Ведомости

На аукционе Sotheby’s был продан флаг СССР размером 4 на 6 дюймов (10,16 на 15,24 см), который астронавт Базз (Эдвин) Олдрин взял с собой на Луну во время полета «Аполлона-11» в июле 1969 г. Лот был продан за $102 400, сообщается на сайте аукциона. 

В правом верхнем углу флага есть надпись синей ручкой: «Спущен на Луну на «Аполлоне-11». На флаге есть подпись Олдрина. К лоту также прилагалось письмо, подписанное астронавтом. Отмечается, что в ходе высадки на Луну, «руководствуясь духом дипломатии», Олдрин вывесил флаг СССР в дополнение к американскому флагу, флагу штата Техас и флагу своего родного штата Нью-Джерси в «своем наборе личных предпочтений».

«Поднятие этого флага было жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что «Аполлон-11» – это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ», – написал Олдрин о флаге СССР.

Фото.

Первая в истории человечества посадка на Луну

Общество / Фото

20 июля 1969 г. жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны. В состав экипажа космического корабля входили три астронавта - командир Нил Армстронг, пилот лунного модуля Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз. Лунная экспедиция американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон» продлилась с 16 по 24 июля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её