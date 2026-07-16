ВШЭ будет обучать за свой счет добровольцев «Барса» и бойцов беспилотных войск
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» за свой счет будет обучать участников добровольческого формирования «Барс» и военнослужащих подразделения войск беспилотных систем на программах бакалавриата и магистратуры, сообщил «Ведомостям» представитель вуза.
По его словам, университет выделил отдельные места для этой категории граждан. После заключения контракта военнослужащие смогут подать заявление на зачисление. Они будут поступать на программу ДПО, если уже имеют высшее образование, или на дополнительную общеобразовательную программу для взрослых в случае, если высшего образования нет.
После того как срок контракта закончится, бойцов зачислят на программу бакалавриата или магистратуры за счет средств университета. «Этот вариант также подходит тем абитуриентам, кто не проходит на бюджетные места в НИУ ВШЭ из-за недобора нескольких баллов», – пояснили в НИУ ВШЭ. Отмечается, что будущим студентам предлагается отработать год по контракту в формировании «Барс-Москва» или отслужить в войсках беспилотных систем перед поступлением.
В мае президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» заявил, что эффективность создаваемых в РФ беспилотных систем повышается. «И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи все лучше и лучше. И это важнейшее направление работы», – сказал глава государства.
В сентябре 2025 г. министр обороны РФ Андрей Белоусов также говорил, что с помощью беспилотных систем в зоне спецоперации выполняется до 80% огневых задач.