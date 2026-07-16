ВШЭ будет обучать за свой счет добровольцев «Барса» и бойцов беспилотных войск

После того как срок контракта закончится, бойцов зачислят на программу бакалавриата или магистратуры за счет средств университета. «Этот вариант также подходит тем абитуриентам, кто не проходит на бюджетные места в НИУ ВШЭ из-за недобора нескольких баллов», – пояснили в НИУ ВШЭ. Отмечается, что будущим студентам предлагается отработать год по контракту в формировании «Барс-Москва» или отслужить в войсках беспилотных систем перед поступлением.