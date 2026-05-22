Путин заявил о повышении эффективности создаваемых в РФ беспилотных систем

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» в Кремле заявил, что эффективность создаваемых в РФ беспилотных систем повышается.

«Они (БПЛА) должны работать в ночное время, должны быть оснащены РЛСами (радиолокационными станциями) и прочее, и прочее. Хотя их эффективность повышается, это правда. И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи все лучше и лучше. И это важнейшее направление работы», – отметил президент.

В ходе беседы с участниками кадровой программы глава государства также обратил внимание на необходимость продолжать совершенствовать беспилотную технику, упомянув уже известные в войсках БПЛА – «Лис», «Елка» и другие.

«Но мы понимаем с вами, что есть еще над чем работать», – добавил Путин.

Ранее Путин неоднократно уделял внимание развитию беспилотных систем. В январе 2025 г. он поручил расширить производство гражданских дронов и открыть им небо, предложив ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. В сентябре 2025 г. министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что с помощью беспилотных систем в зоне спецоперации выполняется до 80% огневых задач. В январе 2026 г. президент поручил подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, включая замещение низкоквалифицированного и опасного труда.

