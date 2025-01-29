Путин поручил расширить производство гражданских дронов и открыть им небо

Помимо того, в августе 2023 г. был утвержден нацпроект по БАС, который стартовал в 2024 г. Изначально на него планировалось потратить около 900 млрд руб. до 2030 г., в апреле 2024 г. российский Forbes сообщал, что бюджет проекта планируется сократить до 714 млрд руб. После апреля бюджет был скорректирован еще раз – до 546 млрд руб., писал РБК в октябре со ссылкой на источники. Изначально реализацию нацпроекта было поручено курировать первому вице-премьеру Андрею Белоусову (сейчас он министр обороны страны), в 2024 г. после смены правительства эту задачу передали курирующему транспорт вице-премьеру Виталию Савельеву.