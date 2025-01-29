Путин поручил расширить производство гражданских дронов и открыть им небо

Путин поручил расширить производство гражданских дронов и открыть им небоК 2035 году будет уже около 1 млн БПЛА
Президент России Владимир Путин 28 января 2025 г. в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия.
«При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности, это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции», – заявил президент.
Путин предложил ввести новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Конкретные высоты для их полетов и требования к эксплуатации устройств должны быть максимально простыми, а доступ к воздушным эшелонам – гибким для разных типов дронов.
Россия готовится к масштабному расширению производства БПЛА: в течение 10 лет в стране появится порядка 48 новых центров, заявил Путин на совещании. Президент уточнил, что на сегодняшний день в России уже работают 15 подобных центров. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, в Пермском крае, а также в Удмуртии и Татарстане.
Омская область также уже подключилась к реализации производства БПЛА: губернатор региона Виталий Хоценко объявил о планах создания беспилотных авиационных систем (БАС) 28 января, писали «Ведомости». Проект оценивается в 19 млн руб., туда входят разработка, тестирование и серийное производство беспилотников.
Экспериментальный правовой режим (ЭПР; позволяет в виде исключения тестировать новые технологии, не прописанные в законодательстве) для полетов БПЛА уже запущен в ноябре 2024 г. в Нижегородской области. Эта инициатива направлена на безопасное интегрирование беспилотников в ключевые отрасли экономики, для производителей этой техники снижены налоги, также начал работу научно-производственный центр БАС, писали «Ведомости» в это же время.
В июне 2023 г. правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. В документе определены пять приоритетных направлений: запуск серийного производства отечественных беспилотных систем, создание крупных производственных хабов, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА и подготовка специалистов. По прогнозам, к 2035 г. российский рынок беспилотников может достичь объема более 1 млн единиц, открывая новые горизонты для экономики и технологий.
Помимо того, в августе 2023 г. был утвержден нацпроект по БАС, который стартовал в 2024 г. Изначально на него планировалось потратить около 900 млрд руб. до 2030 г., в апреле 2024 г. российский Forbes сообщал, что бюджет проекта планируется сократить до 714 млрд руб. После апреля бюджет был скорректирован еще раз – до 546 млрд руб., писал РБК в октябре со ссылкой на источники. Изначально реализацию нацпроекта было поручено курировать первому вице-премьеру Андрею Белоусову (сейчас он министр обороны страны), в 2024 г. после смены правительства эту задачу передали курирующему транспорт вице-премьеру Виталию Савельеву.
Коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев напомнил, что задача построить 48 дополнительных научно-производственных центров (НПЦ) по разработке технологий БПЛА была заявлена еще на фестивале «Архипелаг 2023» в Новосибирске. Сейчас, утверждает Камнев, регионы идут в этом направлении по-разному, набирая компетенции и финансирование.
На создание одного НПЦ может потребоваться от 1 млрд до 4 млрд руб., утверждает эксперт. В 15 регионах, где заявлены наиболее масштабные центры, инвестиции составляют от 4 млрд до 10 млрд руб. со стороны Минпромторга, отмечает он.
При этом, объясняет Камнев, гражданские БПЛА имеют огромный потенциал применения. Самый популярный – мониторинг, например, газопроводов или линий электропередачи. Развивается применение БПЛА в сельском хозяйстве, добавляет он. Дроны сейчас активно используются в гражданских сферах, дополняет гендиректор группы компаний «ST IT» Антон Аверьянов: видеосъемка, работы по разметке территории, в аграрном комплексе дроны позволяют контролировать состояние полей. Как уточняет Камнев, беспилотники нужны не только для обеспечения экономической эффективности, они могут использоваться для спасения жизни людей и поиска пропавших.
Регионами с «подходящими условиями» для внедрения БПЛА могут стать северные территории, где сконцентрирована нефтяная отрасль, считает генеральный директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик. Эксперт полагает, что таковыми могут стать и сельскохозяйственные регионы, которые находятся на достаточном расстоянии удалении от зоны СВО, например, Волгоградская область.
Похожего мнения придерживается и генеральный директор компании «Флай Дрон», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Никита Данилов. Он считает, что воздушное пространство регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов можно было бы открыть для полетов беспилотников, это не привело бы к проблемам с обеспечением безопасности. При этом эксперт считает, что и в ряде регионов европейской части страны разрешение на использование гражданских беспилотников имело бы смысл, а обеспечить безопасность смогло бы масштабирование антидронных систем.
К лету 2025 г. Владимир Путин также поручил определить конкретные высоты для дронов. По мнению Блика, воздушное пространство, которое необходимо для полетов беспилотников, составляет 300-500 м. Выше, по словам эксперта, БПЛА забираться нельзя, это затронет вопросы безопасности авиации, и аппараты вертикального взлета не смогут эффективно использовать воздушное пространство. В условиях СВО, продолжает эксперт, оптимальная высота – около 300 м.
Относительно безопасности уже есть распоряжение, регламентирующее работу авиационных систем, объясняет Камнев. Даже без учета ЭПР, уже есть отдельные системы навигации, например, ГЛОНАСС, передача сигналов телеметрии и связь с органами управления воздушным движением со стороны оператора, продолжает он. С 1 марта 2026 г., по словам Камнева, будут внедряться более сложные решения – возможности перехвата управления БАС в случае нарушения ею режимов работы, ее посадка либо выведение обратно в зоны полета. Для решения более сложных задач в вопросах безопасности применения БПЛА уже работают не менее 10 ИТ-компаний совместно с Минпромторгом России, говорит эксперт.
Камнев также уточнил, что объемы производства беспилотников в 2024 г. выросли в два раза, чему поспособствовал государственный гражданский заказ. У лидеров отрасли, продолжает эксперт, объемы производства увеличились в 5-10 раз в 2024 г., это позволило отрасли совершить переход от единичного производства к десяткам систем, добавил он.
Как сообщал Минпромторг в конце 2023 г., объем российского рынка дронов без учета образовательных к 2030 г. должен составить 46 230 единиц против 27 950 в 2024 г.