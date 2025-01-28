48 центров производства беспилотников планируется создать в России
На территории РФ планируется создание около 48 центров производства беспилотников в ближайшие 10 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
Путин подчеркнул, что на данный момент создано уже 15 подобных центров, они работают, в основном, в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, в Пермском крае, в Республиках Удмуртия и Татарстан.
28 января губернатор Омской области Виталий Хоценко пообещал создать Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) за 19 млн руб. По словам губернатора, центр будет заниматься разработкой, а также опытным и серийным производством беспилотных авиационных систем.
11 ноября 2024 г. власти ввели в Нижегородской области экспериментальный правовой режим для полетов дронов. Это позволит обеспечить безопасное внедрение БПЛА в различных отраслях экономики.
В июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030–2035 гг. В течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.