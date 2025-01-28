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48 центров производства беспилотников планируется создать в России

Ведомости

На территории РФ планируется создание около 48 центров производства беспилотников в ближайшие 10 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

Путин подчеркнул, что на данный момент создано уже 15 подобных центров, они работают, в основном, в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, в Пермском крае, в Республиках Удмуртия и Татарстан.

28 января губернатор Омской области Виталий Хоценко пообещал создать Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) за 19 млн руб. По словам губернатора, центр будет заниматься разработкой, а также опытным и серийным производством беспилотных авиационных систем.

11 ноября 2024 г. власти ввели в Нижегородской области экспериментальный правовой режим для полетов дронов. Это позволит обеспечить безопасное внедрение БПЛА в различных отраслях экономики.

В июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030–2035 гг. В течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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