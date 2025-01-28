48 центров производства беспилотников планируется создать в России

Путин подчеркнул, что на данный момент создано уже 15 подобных центров, они работают, в основном, в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, в Пермском крае, в Республиках Удмуртия и Татарстан.