Владимир Путин прибыл в Тольятти, где проведет совещание по теме беспилотников

Владимир Путин прибыл в Тольятти, где проведет совещание по теме беспилотниковПрезидент находится с рабочим визитом в Самарской области
Президент России Владимир Путин прибыл 28 января с рабочим визитом в Самарскую область. Российский лидер приехал на «АвтоВАЗ» в Тольятти, где гендиректор компании Максим Соколов показал президенту автомобиль «Лада Искра», производство которого планируется начать с апреля этого года, а также «перспективные модели» – полноприводный электромобиль «е-Нива», макеты новых городских кроссоверов «Б+ кросс» и «Т-134», минивэна «Б-Вэн».
На «АвтоВАЗе» президент около получаса разговаривал с рабочими предприятия о состоянии дорог в Самарской области, благоустройстве набережной в Самаре, строительстве университетского кампуса. Один из рабочих напомнил президенту, что он поручал пересадить чиновников на отечественные автомобили, и предложил пересадить на них же сотрудников госкомпаний, а также в такси использовать отечественные автомобили. Путин идею поддержал, правда, добавил, что и прошлое его предложение пока не полностью исполнено. По его словам, сейчас идут обсуждения того, что считать отечественным автомобилем – какой процент локализации должен быть у такой машины, сказал Путин. Он отметил, что сотрудники госкомпаний уже должны пересесть на отечественные автомобили, напомнив, что такое решение было принято правительством в конце 2024 г.
«Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки [предприятий по производству автомобилей] – причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь», – сказал президент. Путин согласился и с предложением использовать отечественные автомобили и в такси. Но добавил, что тут нужно найти баланс между перевозчиками и производителями. Он напомнил, что сам сидел за рулем «Лада Аура» и считает, что эта машина «совершенно точно соответствует требованиям сегодняшнего дня».
После «АвтоВАЗа» Путин приехал в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) «Самара». Основным резидентом кластера является группа компаний «Транспорт будущего», которая занимается производством БАС. Ее ключевыми разработками являются БАС С-80 (может использоваться в сельском хозяйстве и логистике для доставки до 20 кг товаров), БАС С-120/С-270 (для задач в сельском хозяйстве и логистике с грузоподъемностью до 200 кг), БАС Д-245 (способен перевозить грузы до 45 кг на 300 км), БАС К-50 (предназначен для региональной доставки грузов). Первый беспилотник для сельского хозяйства уже производится серийно, а для логистики – находится на этапе сертификации и пилотного производства, второй – на этапе доработки, третий и четвертый – разработки. Основное производство находится в Белгородской и Самарской областях. Президенту показали участки разработки, сборки, испытаний беспилотников.
В Тольятти президент также проведет совещание по вопросу развития беспилотной авиации, говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На совещании будет выступление Путина в открытом режиме, остальные будут в закрытом режиме. Выступят вице-премьер Виталий Савельев по теме о направлениях развития БАС гражданского назначения, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков расскажет о формировании новых подходов в развитии беспилотников гражданского назначения, а министр науки Валерий Фальков – о формировании новых подходов в образовании в сфере БАС.