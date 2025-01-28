Владимир Путин прибыл в Тольятти, где проведет совещание по теме беспилотников

На «АвтоВАЗе» президент около получаса разговаривал с рабочими предприятия о состоянии дорог в Самарской области, благоустройстве набережной в Самаре, строительстве университетского кампуса. Один из рабочих напомнил президенту, что он поручал пересадить чиновников на отечественные автомобили, и предложил пересадить на них же сотрудников госкомпаний, а также в такси использовать отечественные автомобили. Путин идею поддержал, правда, добавил, что и прошлое его предложение пока не полностью исполнено. По его словам, сейчас идут обсуждения того, что считать отечественным автомобилем – какой процент локализации должен быть у такой машины, сказал Путин. Он отметил, что сотрудники госкомпаний уже должны пересесть на отечественные автомобили, напомнив, что такое решение было принято правительством в конце 2024 г.