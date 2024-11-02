Цены отечественных комплектующих для дронов в 5–8 раз выше китайских

По его словам, на данный момент около 40% комплектующих для БАС локализуются или локализованы, т. е. они производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Еще около 40% комплектующих частично локализованы и 20% комплектующих не могут быть локализованы сегодня, «поскольку существуют определенные технологические или компонентные сложности», сказал Дудоров в ходе своего выступления. Не хватает квалифицированных кадров, материалов для производства комплектующих, а также отсутствует четкий гарантированный спрос, отметил он.