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Цены отечественных комплектующих для дронов в 5–8 раз выше китайских

Только 40% компонентов для беспилотников, производимых в России, производится из российского сырья
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Комплектующие российского производства для беспилотных авиационных систем (БАС) на данный момент в 5–8 раз дороже, чем иностранные. Об этом сообщил на совместной конференции «Ведомостей» и Университета 2035 «Кадры для беспилотных авиационных систем в России: задачи и возможности» председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, на данный момент около 40% комплектующих для БАС локализуются или локализованы, т. е. они производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Еще около 40% комплектующих частично локализованы и 20% комплектующих не могут быть локализованы сегодня, «поскольку существуют определенные технологические или компонентные сложности», сказал Дудоров в ходе своего выступления. Не хватает квалифицированных кадров, материалов для производства комплектующих, а также отсутствует четкий гарантированный спрос, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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