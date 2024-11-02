Цены отечественных комплектующих для дронов в 5–8 раз выше китайских

Цены отечественных комплектующих для дронов в 5–8 раз выше китайскихТолько 40% компонентов для беспилотников, производимых в России, производится из российского сырья
Комплектующие российского производства для беспилотных авиационных систем (БАС) на данный момент в 5–8 раз дороже, чем иностранные. Об этом сообщил на совместной конференции «Ведомостей» и Университета 2035 «Кадры для беспилотных авиационных систем в России: задачи и возможности» председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
По его словам, на данный момент около 40% комплектующих для БАС локализуются или локализованы, т. е. они производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Еще около 40% комплектующих частично локализованы и 20% комплектующих не могут быть локализованы сегодня, «поскольку существуют определенные технологические или компонентные сложности», сказал Дудоров в ходе своего выступления. Не хватает квалифицированных кадров, материалов для производства комплектующих, а также отсутствует четкий гарантированный спрос, отметил он.