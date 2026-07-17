Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФЕго этапируют в Москву, где будет выбрана мера пресечения
Блогер и юрист Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Адвокат Сергей Бадашмин подтвердил агентству факт задержания и уточнил, что его подзащитный будет этапирован в Москву для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Адвокат также рассказал, что у Ремесло были проведены обыски в рамках расследования.
В апреле Ремесло вышел из психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Тогда он говорил, что пока не будет давать интервью журналистам, и взял «тайм-аут» до 20 апреля, объяснив это тем, что «семья требует внимания». 19 марта блогер уже был в стационаре. Когда он был туда помещен, не уточнялось. Ранее он активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей.