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Главная / Общество /

Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ

Его этапируют в Москву, где будет выбрана мера пресечения
Ведомости

Блогер и юрист Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Адвокат Сергей Бадашмин подтвердил агентству факт задержания и уточнил, что его подзащитный будет этапирован в Москву для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Адвокат также рассказал, что у Ремесло были проведены обыски в рамках расследования.

В апреле Ремесло вышел из психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Тогда он говорил, что пока не будет давать интервью журналистам, и взял «тайм-аут» до 20 апреля, объяснив это тем, что «семья требует внимания». 19 марта блогер уже был в стационаре. Когда он был туда помещен, не уточнялось. Ранее он активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей.

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