Верховный суд подтвердил ответственность маркетплейсов за информацию о товаре
Верховный суд (ВС) России напомнил, что маркетплейс может нести ответственность за убытки потребителя, если предоставил недостоверную или неполную информацию о товаре или продавце. К такому выводу суд пришел при рассмотрении спора жителя Краснодарского края с онлайн-площадкой о возврате денег за неисправную бензиновую доску для серфинга, сообщается на сайте ВС РФ.
Краснодарец купил на маркетплейсе бензиновую доску для серфинга, но у нее оказался неисправный двигатель. Покупатель подал в суд и потребовал взыскать стоимость товара с владельца площадки. Первая инстанция удовлетворила иск, указав, что агрегатор не дал полной информации о продавце и не вернул деньги. Апелляция и кассация отменили это решение, решив, что ответчик не продавец и не отвечает за качество.
Заявитель в жалобе указал, что данные о продавце были указаны только на английском и китайском, что мешало ему получить нужную информацию. Верховный суд отправил дело на пересмотр, напомнив, что по закону агрегатор, предоставивший недостоверные или неполные сведения о товаре или продавце, несет ответственность за убытки.
В конце июня «Ведомости» писали, что количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами за последние 2,5 года выросло в разы. Например, если в 2021–2023 гг. интернет-ритейлер Ozon выступал ответчиком в 613 исках, то с января 2024 г. по июнь 2026 г. число заявлений с различными требованиями к нему увеличилось на 198% до 1825 шт., сообщал юридический сервис DestraLegal.ru со ссылкой на статистику картотеки арбитражных дел.