Верховный суд подтвердил ответственность маркетплейсов за информацию о товаре

В конце июня «Ведомости» писали, что количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами за последние 2,5 года выросло в разы. Например, если в 2021–2023 гг. интернет-ритейлер Ozon выступал ответчиком в 613 исках, то с января 2024 г. по июнь 2026 г. число заявлений с различными требованиями к нему увеличилось на 198% до 1825 шт., сообщал юридический сервис DestraLegal.ru со ссылкой на статистику картотеки арбитражных дел.