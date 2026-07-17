Бывшего советника главы РЭО задержали по подозрению в мошенничестве

Речь идет о хищении 82 млн руб. при строительстве мусороперерабатывающих объектов в Дагестане. По версии следствия, Бесшапов совместно с руководителями регионального экологического оператора, а также двух компаний похитили бюджетные средства, выделенные на создание и эксплуатацию объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в четырех районах Дагестана.