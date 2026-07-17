Бывшего советника главы РЭО задержали по подозрению в мошенничестве
Бесшапова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет.
Речь идет о хищении 82 млн руб. при строительстве мусороперерабатывающих объектов в Дагестане. По версии следствия, Бесшапов совместно с руководителями регионального экологического оператора, а также двух компаний похитили бюджетные средства, выделенные на создание и эксплуатацию объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в четырех районах Дагестана.
Бесшапов был советником Буцаева в период его руководства «Российским экологическим оператором». Сам Буцаев сейчас проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему избран заочный арест. Буцаев покинул Россию до предъявления ему обвинений, писали «Ведомости».
Работал на посту гендиректора РЭО с ноября 2020 по март 2025 г., после чего стал заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.