Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Алексея Арестовича

Арестовича обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии следствия, 17 марта 2022 г. он разместил на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , а также на YouTube видеообращение, в котором призвал к уничтожению железнодорожной инфраструктуры, используемой для перемещения и снабжения российских войск.