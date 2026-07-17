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Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Алексея Арестовича

Судебный процесс будет закрытым
Ведомости

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за публичные призывы к террористической деятельности в интернете и фейки о ВС РФ. Материалы дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе ГП РФ.

Арестовича обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии следствия, 17 марта 2022 г. он разместил на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также на YouTube видеообращение, в котором призвал к уничтожению железнодорожной инфраструктуры, используемой для перемещения и снабжения российских войск.

Кроме того, следствие считает, что 8 апреля 2022 г. Арестович опубликовал в Telegram и Facebook сведения о якобы нанесенном российскими военными ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Генпрокуратуре утверждают, что эта информация является заведомо ложной и была распространена под видом достоверных сообщений.

В ведомстве сообщили, что обвиняемый находится за пределами России, в связи с чем объявлен в международный розыск. После завершения всех возможных следственных действий уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Процесс пройдет в заочном формате.

В октябре 2025 г. Арестович был переобъявлен в розыск в России. В феврале 2024 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

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