Восемь жителей Курской области пострадали в результате атак ВСУ

Атаки пришлись на территорию Льгова. В результате у 40-летнего гражданина Белоруссии диагностировали множественные осколочные ранения бедра и поясницы, ранен был также 55-летний мужчина. Водитель автобуса, который попал под удар беспилотника, пострадал. Еще один человек обратился за помощью с тяжелой травмой стопы.