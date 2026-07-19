Восемь жителей Курской области пострадали в результате атак ВСУ
В течение суток восемь человек пострадали в результате украинских ударов по территории Курской области, сообщил в Max губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, никто не погиб. В Курске 36-летний мирный житель получил множественные слепые осколочные ранения спины и ног, у 69-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра. Кроме того, 41-летняя женщина была доставлена в областную больницу с акубаротравмой.
Атаки пришлись на территорию Льгова. В результате у 40-летнего гражданина Белоруссии диагностировали множественные осколочные ранения бедра и поясницы, ранен был также 55-летний мужчина. Водитель автобуса, который попал под удар беспилотника, пострадал. Еще один человек обратился за помощью с тяжелой травмой стопы.
На автодороге Рыльск - Льгов 28-летний житель региона наступил на взрывное устройство и получил минно-взрывную травму с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра. Сейчас он в тяжелом состоянии.
В ночь на 19 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 140 украинских дронов самолетного типа. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.