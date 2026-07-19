Собянин поздравил школьников с победой на олимпиаде по математике в Китае
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников столичных школ, завоевавших золотые медали на Международной олимпиаде по математике, прошедшей в Китае. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Золотые награды получили выпускник школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник Лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова» Андрей Шишко.
Оба школьника не первый год демонстрируют высокие результаты, становились победителями и призерами российских и международных состязаний, включая Romanian Masters of Mathematics и Китайскую национальную олимпиаду по математике, отметил мэр.
Всего в составе российской сборной на соревновании выступили шесть человек, включая двоих москвичей. В итоге сборная России завоевала шесть медалей: четыре золотые и две серебряные.
18 июля стало известно, что российские школьники завоевали четыре золотые медали в ходе 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.