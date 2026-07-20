Против гулявшей голой по Москве блогерши начали доследственную проверку

Девушка была задержана в Москве накануне. ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве писал, что 19 июля в первой половине дня в магазине на Волоколамском шоссе обнаженная девушка совершала покупки и записывала происходящее на видео для своего канала. Нарушительницей оказалась 22-летняя уроженка Пермского края.