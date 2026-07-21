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Беспилотник влетел в многоквартирный дом во Владимире

Ведомости

Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома. На момент прилета жильцов там не было, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.

На месте работают оперативные службы, проводится эвакуация. Пожар локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.

По данным Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск 20 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 161 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

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