Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину

20 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в отношении блогерши Анастасии Брагиной, которая ходила обнаженной в общественных местах Москвы, проводится доследственная проверка по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Согласно данным столичного главка МВД, в сети нашли публикации, где блогерша снимает себя на видео в обнаженном виде в общественных местах. Девушка была задержана в Москве 19 июля. В первой половине дня в магазине на Волоколамском шоссе обнаженная девушка совершала покупки и записывала происходящее на видео для своего канала.