Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину
Тверской районный суд Москвы назначил пять суток административного ареста жителю столицы Магомеду Магомедову, которого задержали за выгуливание козы на Красной площади. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Суд установил, что вечером 18 июля мужчина находился на Красной площади, где выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное. В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости», Магомедов находился рядом с мавзолеем Ленина вместе с козой, не реагировал на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и «в грубой и агрессивной форме» отказывался их выполнять. При задержании он сопротивлялся, отталкивал полицейских и пытался вырваться.
Во время судебного заседания Магомедов свою вину не признал. По данным материалов дела, он пояснил, что намеревался лишь сделать фотографию и затем покинуть Красную площадь. Суд пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения.
20 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в отношении блогерши Анастасии Брагиной, которая ходила обнаженной в общественных местах Москвы, проводится доследственная проверка по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Согласно данным столичного главка МВД, в сети нашли публикации, где блогерша снимает себя на видео в обнаженном виде в общественных местах. Девушка была задержана в Москве 19 июля. В первой половине дня в магазине на Волоколамском шоссе обнаженная девушка совершала покупки и записывала происходящее на видео для своего канала.