Онищенко призвал не ездить в отпуск в другие страны из-за риска инфекций
Россиянам лучше путешествовать не по другим государствам, а внутри страны из-за возможного риска инфекций, сообщил «РИА Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все», – сказал он.
По словам Онищенко, у россиян также часто возникают различные осложнения и заболевания. Он также призвал россиян не выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний.
20 июля Роспотребнадзор направил в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования массового отравления российских туристов в одном из отелей. Ведомство рекомендовало туристам на отдыхе мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду, а при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот.
Telegram-канал Shot в тот же день писал, что в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье пострадало более десяти человек, в том числе несовершеннолетние. Мать заболевшего ребенка подозревает, что причиной бактериальной инфекции мог стать бассейн. Гости также жаловались на антисанитарию в номерах. Открытие отеля после реновации состоялось 15 июня.